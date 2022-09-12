НАПК рекомендувало МЗС список із майже півтори тисячі керівників і власників російських компаній для накладення санкцій США

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало та надіслало до Міністерства закордонних справ України список із 1413 керівників і власників російських компаній, яких пропонує включити до санкційних списків США .

В агентстві зазначили , що опрацювали дані про накладені у США санкції на компанії та виявили, що на керівництво та власників низки російських організацій не накладено санкції.

Зокрема серед керівників, власників або засновників таких організацій:

керівництво банків, які перебувають під санкціями США – Центрального банку Росії, «Сбербанку», банку «ВТБ», «Сургутнафтогазбанку» та інших. Застосувати санкції США пропонується, зокрема, до голови правління Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної;

– Центрального банку Росії, «Сбербанку», банку «ВТБ», «Сургутнафтогазбанку» та інших. Застосувати санкції пропонується, зокрема, до керівництво нафтогазових компаній, таких як «Роснефть», «Газпром нафта», «Лукойл», «Новатек». Зокрема, ініціювали накладення санкцій США на Вагіта Алекперова, власника компанії «Лукойл»;

на керівництво великих промислових підприємств, у тому числі компаній військово-промислового комплексу:

– корпорації «Ростех», великого державного оборонного конгломерату;

– концерну «Калашніков», що курує дослідження та розробку військових технологій;

– компанії «Камаз», техніка якої використовується, в тому числі, російськими військовими.

Також в НАЗК запропонували ініціювати застосування санкцій США і до глави Республіки Татарстан Рустама Мінніханова, який є головою ради директорів компанії «Туполєв», та генерального директора технопарку «Сколково» Рената Батирова.

Також українські аналітики визначили 341 компанію, власники або топ-менеджмент яких під санкціями США , однак не самі компанії. У переліку опинились: