НАПК рекомендувало МЗС список із майже півтори тисячі керівників і власників російських компаній для накладення санкцій США
У переліку голова Центробанку РФ і компанії Кабаєвої та доньки Путіна
Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало та надіслало до Міністерства закордонних справ України список із 1413 керівників і власників російських компаній, яких пропонує включити до санкційних списків США.
В агентстві
Зокрема серед керівників, власників або засновників таких організацій:
- керівництво банків, які перебувають під санкціями США – Центрального банку Росії, «Сбербанку», банку «ВТБ», «Сургутнафтогазбанку» та інших. Застосувати санкції США пропонується, зокрема, до голови правління Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної;
- керівництво нафтогазових компаній, таких як «Роснефть», «Газпром нафта», «Лукойл», «Новатек». Зокрема, ініціювали накладення санкцій США на Вагіта Алекперова, власника компанії «Лукойл»;
- керівництво великих промислових підприємств, у тому числі компаній військово-промислового комплексу:
– корпорації «Ростех», великого державного оборонного конгломерату;
– концерну «Калашніков», що курує дослідження та розробку військових технологій;
– компанії «Камаз», техніка якої використовується, в тому числі, російськими військовими.
Також в НАЗК запропонували ініціювати застосування санкцій США і до глави Республіки Татарстан Рустама Мінніханова, який є головою ради директорів компанії «Туполєв», та генерального директора технопарку «Сколково» Рената Батирова.
Також українські аналітики визначили 341 компанію, власники або топ-менеджмент яких під санкціями США, однак не самі компанії. У переліку опинились:
- компанії, що належать олігархам Віктору Вексельбергу, Алішеру Усманову, братам Ротенбергам, Олегу Дерипасці, Сергію Чемезову та членам їх родин, до яких вже застосовано санкції США;
- компанії, які пов’язані з близькими до путіна особами – Аліною Кабаєвою, Катериною Тихоновою (Путіною), Юрієм Ковальчуком.