В послевоенной Украине нет места олигархам — глава НАПК

Кроме того, можно быстро конфисковать имущество Медведчука, Мураева и Шария, информирует ZN.ua.

В послевоенной Украине нет места олигархам — глава НАПК
© НАПК / Facebook

После победы в навязанной Россией войне, Украина будет прокладывать новый европейский путь. Там не должно быть коррупции или откровенных лоббистов. Так что олигархам в такой Украине места просто нет. Более того, идея с государственным реестром олигархов больше не актуальна. Об этом заявил глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью изданию Forbes.

«По моему мнению (реестр, — ред.), потерял актуальность, ведь люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния. Речь идет не только о бизнесе, но и, например, о телеканалах. Когда мы выиграем войну, одной из главных задач будет вступление в ЕС, а значит, борьба с коррупцией и создание единых условий для всех. Олигархам нет места в такой системе, они превратятся просто в крупный бизнес», — сказал Новиков.

Глава НАПК рассказал, что существует достаточно простая и законная схема, по которой можно в очень сжатые сроки конфисковать имущество таких людей как Виктор Медведчук, Евгений Мураев и Анатолий Шарий по уголовному производству. Дело в том, что их действия полностью подпадают под определение «коллаборационная и террористическая деятельность».

«Очевидно, что уголовное дело Медведчука — это долгий процесс. Однако закон №7194 предусматривает довольно скорую судебную процедуру, которая длится до 15 суток: 10 дней — на решение суда и еще 5 — на рассмотрение дела в случае апелляции. Важно, чтобы СНБО наложил санкции на тех людей, на которых уже наложили санкции наши западные партнеры. Пока этого до сих пор не сделано. Потому и Минюст пока не может обратиться в суд», — уточнил глава НАПК.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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