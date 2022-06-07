"Хочу видеть 5 тысяч касок": Арестович рассказал, что на самом деле Украина получила от Германии

Алексей Арестович

Советник главы ОП рассказал, что пришло в Украину из Германии, а какой обещанной помощи еще не дождались.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире Фейгин.Live рассказал о военной и финансовой помощи от Германии. Как известно, канцлер Олаф Шольц все время тормозит поставки тяжелого вооружения Украине для войны с россией. Однако, по словам советника, некоторую помощь Германия все же предоставила.

"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками", - считает Арестович. А на вопрос Фейгина о том, что поставила Украине Германия он ответил: "Мы мучительно пытаемся понять, что".

Алексей Арестович

Также советник добавил, что некоторые поставки все же осуществлялись, однако, он пообещал уточнить что именно у Министерства обороны Украины.

"Пока ещё хочу видеть 5 тыся касок, которые они нам поставили. Они гранатометы поставили точно, противотанковое вооружение, боеприпасы. Денег давали на вооружения, на покупку старой советской техники", - сказал Арестович, отвечая на вопрос, что именно Германия передавала для украинской армии.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Михаил Фрейдин рассказал, как поставка Украине танков Leopard 2 изменит ситуацию на поле бояМихаил Фрейдин рассказал, как поставка Украине танков Leopard 2 изменит ситуацию на поле боя
СМИ рассказали о ликвидации в Украине элитных бригад РФ: из 900 военных осталось всего 60СМИ рассказали о ликвидации в Украине элитных бригад РФ: из 900 военных осталось всего 60
Украине нужны 60 РСЗО дальнего действия, чтобы остановить россиян — АрестовичУкраине нужны 60 РСЗО дальнего действия, чтобы остановить россиян — Арестович
"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба
Украина отказала гендиректору МАГАТЭ в визите на оккупированную ЗАЭС до ее освобождения — ЭнергоатомУкраина отказала гендиректору МАГАТЭ в визите на оккупированную ЗАЭС до ее освобождения — Энергоатом
Контактная группа по вопросам обороны Украины снова соберется на следующей неделе в БрюсселеКонтактная группа по вопросам обороны Украины снова соберется на следующей неделе в Брюсселе
Сколько стоит содержание роSSийских военнопленных, рассказали в МинюстеСколько стоит содержание роSSийских военнопленных, рассказали в Минюсте
РоSSияне добились определенных успехов на востоке, но потеряли преимущество в Черном море - ISWРоSSияне добились определенных успехов на востоке, но потеряли преимущество в Черном море - ISW
РоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, какая судьба ждёт россиюРоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, какая судьба ждёт россию
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Последние новости
Подгружаем последние новости