Украина получила самоходные артиллерийские установки М109

Благодаря усилиям нескольких стран в Украину уже поступили самоходные артиллерийские установки (САУ) М109, сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook .

Министр подчеркнул, что М109 – это «очень качественная техника». Она пополнит парк артиллерии 155-мм калибра в дополнение к уже переданным гаубицам М777 и FH70 и САУ CAESAR.

Также Украина скоро должна получить противокорабельные ракеты Harpoon – их передадут Дания, Великобритания и Нидерланды. Этими ракетами усилят береговую оборону.