Украина получила самоходные артиллерийские установки М109

Также уже на подходе противокорабельные ракеты Harpoon, информирует ZN.ua.

Украина получила самоходные артиллерийские установки М109
© Укроборонпром

Благодаря усилиям нескольких стран в Украину уже поступили самоходные артиллерийские установки (САУ) М109, сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Министр подчеркнул, что М109 – это «очень качественная техника». Она пополнит парк артиллерии 155-мм калибра в дополнение к уже переданным гаубицам М777 и FH70 и САУ CAESAR.

Также Украина скоро должна получить противокорабельные ракеты Harpoon – их передадут Дания, Великобритания и Нидерланды. Этими ракетами усилят береговую оборону.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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