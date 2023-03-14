Британія придбає шведські артилерійські установки

Збройні сили Британії придбають 155-мм самохідні артилерійські установи Archer, щоб замінити передані Україні гаубиці AS90. Про це повідомляє видання Shephard .

Найближчим часом оголосять про міжурядову угоду між Великою Британією та Швецією, згідно з якою британська армія отримає від шести до восьми САУ Archer в короткостроковій перспективі.

Вони забезпечать Королівську артилерію тимчасовими можливостями, оскільки низку артилерійських систем BAE Systems AS90 виведуть зі штату та відправлять в Україну.

Існує можливість, що на замовлення Великої Британії BAE Systems Bofors поставить артилерійські установки Archer на шасі іншої колісної платформи. Нещодавно міністерство оборони Швеції уклало контракт з Bofors на 24 САУ Archer на базі вантажівки Rheinmetall MAN Military Vehicles HX-series 8?8 із захищеною кабіною.

Archer – це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена компанією BAE Systems Bofors. Артилерійська частина самохідної гаубиці повністю автоматизована, її основа – 155-мм гармата FH 77B із довжиною ствола у 55 калібри. Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд.