Британія придбає шведські артилерійські установки

Вони замінать передані Україні САУ.

Британія придбає шведські артилерійські установки
© Стоп-кадр відео

Збройні сили Британії придбають 155-мм самохідні артилерійські установи Archer, щоб замінити передані Україні гаубиці AS90. Про це повідомляє видання Shephard.

Найближчим часом оголосять про міжурядову угоду між Великою Британією та Швецією, згідно з якою британська армія отримає від шести до восьми САУ Archer в короткостроковій перспективі.

Вони забезпечать Королівську артилерію тимчасовими можливостями, оскільки низку артилерійських систем BAE Systems AS90 виведуть зі штату та відправлять в Україну.

Існує можливість, що на замовлення Великої Британії BAE Systems Bofors поставить артилерійські установки Archer на шасі іншої колісної платформи. Нещодавно міністерство оборони Швеції уклало контракт з Bofors на 24 САУ Archer на базі вантажівки Rheinmetall MAN Military Vehicles HX-series 8?8 із захищеною кабіною.

Archer – це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена компанією BAE Systems Bofors. Артилерійська частина самохідної гаубиці повністю автоматизована, її основа – 155-мм гармата FH 77B із довжиною ствола у 55 калібри. Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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