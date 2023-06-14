Німеччина придбає в Ізраїлі систему протиповітряної оборони Iron Dome

Бюджетний комітет Бундестагу виділив перший транш на закупівлю ЗРК ізраїльського виробництва.

Німеччина отримала зелене світло на отримання власного «Залізного купола», пише POLITICO, інформує ZN.ua .

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Бюджетний комітет Бундестагу виділив перший транш у розмірі 560 мільйонів євро на закупівлю ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3. Уряд Німеччини планує модернізувати свою армію в рамках схваленого торік фонду в 100 мільярдів євро.

Очікується, що витрати Німеччини на Arrow-3, який призначений для перехоплення балістичних ракет, сягнуть чотирьох мільярдів євро. У середу комітет також схвалив близько 950 мільйонів євро на закупівлю шести систем ППО німецького виробництва IRIS-T-SLM.

«З придбанням німецької IRIS-T SLM і ізраїльської системи Arrow ми просуваємо два великі проекти зі спеціальних активів Бундесверу, які допоможуть створити захисну парасольку над Німеччиною», — прокоментувала рішення Карстен Кляйн, законодавиця від вільних демократів у комітеті.

Система Arrow-3 розроблена та вироблена Israeli Aerospace Industries у співпраці з американським аерокосмічним гігантом Boeing. За словами Кляйн сказав, сукупно системи протиповітряної оборони забезпечать радіус дії 2400 кілометрів.

Система Arrow-3 використовується в Ізраїлі з 2017 року як частина його мережі захисту Iron Dome. Берлін прагне укласти обов’язковий контракт на систему Arrow-3 до кінця 2023 року, а до кінця 2025 вона може бути введена в експлуатацію.