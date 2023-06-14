Німеччина придбає в Ізраїлі систему протиповітряної оборони Iron Dome

Бюджетний комітет Бундестагу виділив перший транш на закупівлю ЗРК ізраїльського виробництва.

Німеччина отримала зелене світло на отримання власного «Залізного купола», пише POLITICO, інформує ZN.ua.

Німеччина придбає в Ізраїлі систему протиповітряної оборони Iron Dome
© unsplash/maheshkumar_painam

Бюджетний комітет Бундестагу виділив перший транш у розмірі 560 мільйонів євро на закупівлю ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3. Уряд Німеччини планує модернізувати свою армію в рамках схваленого торік фонду в 100 мільярдів євро.

Очікується, що витрати Німеччини на Arrow-3, який призначений для перехоплення балістичних ракет, сягнуть чотирьох мільярдів євро. У середу комітет також схвалив близько 950 мільйонів євро на закупівлю шести систем ППО німецького виробництва IRIS-T-SLM.

«З придбанням німецької IRIS-T SLM і ізраїльської системи Arrow ми просуваємо два великі проекти зі спеціальних активів Бундесверу, які допоможуть створити захисну парасольку над Німеччиною», — прокоментувала рішення Карстен Кляйн, законодавиця від вільних демократів у комітеті.

Система Arrow-3 розроблена та вироблена Israeli Aerospace Industries у співпраці з американським аерокосмічним гігантом Boeing. За словами Кляйн сказав, сукупно системи протиповітряної оборони забезпечать радіус дії 2400 кілометрів.

Система Arrow-3 використовується в Ізраїлі з 2017 року як частина його мережі захисту Iron Dome. Берлін прагне укласти обов’язковий контракт на систему Arrow-3 до кінця 2023 року, а до кінця 2025 вона може бути введена в експлуатацію.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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