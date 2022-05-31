Экс-глава СВР рассказал, когда на Донбассе может произойти перелом

Именно в этот момент всю свою силу смогут проявить украинские спецподразделения. К примеру, силы быстрого реагирования, информирует ZN.ua.

Экс-глава СВР рассказал, когда на Донбассе может произойти перелом
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Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что уже через неделю-полторы на Донбассе может произойти перелом ситуация, поскольку именно тогда нашим защитникам начнет поступать западное вооружение. Об этом он рассказал во время интервью изданию "Сегодня".

"Мы поставляем новые резервы, уже они поступают буквально в последние дни. И новейшая техника. Она еще не вся поступила, но в ближайшую неделю-полторы из США, Великобритании, стран Европы будет поступать. Особенно важно - это ракетные средства, которые были под сомнением... Как "Ураган", например, "Смерч" - такого рода мы будем иметь", - заявил Маломуж.

Он считает, что после поступления этого вооружения ВСУ будут иметь возможность поражать любые цели.

"Возле Северодонецка, Краматорска, Лисичанска, по всем направлениям трасс, которые они сейчас пытаются перекрывать, по другим направлениям - Херсонское, Харьковское, где мы можем поражать всю систему дальнобойной артиллерии, все ракетные средства - и "Смерчи", и "Ураганы", и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и уничтожают наши города. Тут мы можем наносить мощнейшие удары, их уничтожать, а после этого проводить очень мощные контратаки или тактические наступательные операции", - пояснил он.

Когда на фронте произойдет перелом, всю свою силу могут проявить украинские спецподразделения. К примеру, силы быстрого реагирования.

"Это может быть Северодонецк, Донецкое направление, Херсонское направление, Изюмское направление. Сейчас как раз тот пик, когда могут дать, во-первых, очень мощный отпор врагу, с другой стороны - дать повод, чтобы мы начали наступательные операции", - заявил он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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