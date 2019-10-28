Ветераны пикетировали МИД в поддержку "Азова"

Министерство призвали отреагировать на на действия американских конгрессменов.

Фото: Lb.ua

Бывшие участники боевых действий на Донбассе в понедельник вышли на пикет Министерства иностранных дел в поддержку подразделения специального назначения "Азов" (в/ч 3057) Национальной гвардии, который в США предложили признать террористической организацией.

Как сообщает корреспондент LB.ua, они требовали от министерства отреагировать на действия конгрессменов, которые сделали это, и направить ноту протеста против вмешательства иностранных политиков во внутренние дела Украины.

Участники заявили, что "защита Украины - не терроризм".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

К пикетчикам вышел пообщаться заместитель министра иностранных дел Василий Боднарь.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. Осенью того же года батальон был расширен до полка. В 2015 году личный состав "Азова" был принят по контракту в Национальную гвардию.

Бойцы "Азова" принимали участие в освобождении Мариуполя и соседних населенных пунктов. В последнее время личный состав "Азова" был привлечен к выполнению боевых задач на первом рубеже обороны в районе Светлодарской дуги.

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