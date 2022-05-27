Джонсон призвал страны усилить военную поддержку Украины и предоставить РСЗО

Премьер Британии считает, что роSSийско-захватнические войска на Донбассе хоть и медленно, но достигают прогресса, информирует ZN.ua.

Джонсон призвал страны усилить военную поддержку Украины и предоставить РСЗО
© Офис президента

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал к усилению военной поддержки Украины в борьбе с роSSийским агрессором, включая отправку передового вооружения, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели на гораздо большем расстоянии, передает Bloomberg. При этом он отверг мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мирного соглашения, согласно которому Украинское государство может уступить свои территории.

«Как можно справиться с крокодилом, когда он посредине ест твою левую ногу? Парню совсем не стоит доверять», – отметил Джонсон в интервью Bloomberg Television, когда его спросили о перспективах переговоров с роSSийским диктатором Владимиром Путиным.

Украина просила предоставить ей РСЗО для борьбы с продвижением роSSийских войск на Донбассе. В свою очередь Джонсон заявил, что РСЗО позволит Украине «защититься от этой очень жестокой роSSийской артиллерии, и вот до чего мир должен дойти». Британский премьер добавил, что силы Путина «продолжают прогрызать землю в Донбассе, достигая медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса».

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