Джонсон призвал страны усилить военную поддержку Украины и предоставить РСЗО
Премьер Британии считает, что роSSийско-захватнические войска на Донбассе хоть и медленно, но достигают прогресса, информирует
Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал к усилению военной поддержки Украины в борьбе с роSSийским агрессором, включая отправку передового вооружения, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели на гораздо большем расстоянии, передает
«Как можно справиться с крокодилом, когда он посредине ест твою левую ногу? Парню совсем не стоит доверять», – отметил Джонсон в интервью Bloomberg Television, когда его спросили о перспективах переговоров с роSSийским диктатором Владимиром Путиным.
Украина просила предоставить ей РСЗО для борьбы с продвижением роSSийских войск на Донбассе. В свою очередь Джонсон заявил, что РСЗО позволит Украине «защититься от этой очень жестокой роSSийской артиллерии, и вот до чего мир должен дойти». Британский премьер добавил, что силы Путина «продолжают прогрызать землю в Донбассе, достигая медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса».