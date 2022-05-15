Новостей.COM ⇒
2022-05-15
В Праге организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя, - Перебийнис
В столице Чехии собрались на мероприятие сотни человек.
Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis
В столице Чехии - Праге - организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Сотни людей собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить поддержку защитникам Мариуполя и требование к мировому сообществу спасти украинских военных, находящихся в подземельях "Азовстали", - отметил посол.
Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis
Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis
Перебейнис добавил, что участие в акции в поддержку украинских военных приняла жена одного из героев – Арина Хаванских.
Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis
Напомним, жены и матери защитников "Азовстали" вылетели на встречу с президентом Турции. Они хотят попросить Реджепа Эрдогана объединить с президентом Китая усилия по спасению защитников Мариуполя.