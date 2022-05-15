В Праге организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя, - Перебийнис

В столице Чехии собрались на мероприятие сотни человек.

В столице Чехии - Праге - организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Сотни людей собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить поддержку защитникам Мариуполя и требование к мировому сообществу спасти украинских военных, находящихся в подземельях "Азовстали", - отметил посол.

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Перебейнис добавил, что участие в акции в поддержку украинских военных приняла жена одного из героев – Арина Хаванских.

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Напомним, жены и матери защитников "Азовстали" вылетели на встречу с президентом Турции. Они хотят попросить Реджепа Эрдогана объединить с президентом Китая усилия по спасению защитников Мариуполя.