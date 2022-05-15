В Праге организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя, - Перебийнис

В столице Чехии собрались на мероприятие сотни человек.

В Праге организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя, - Перебийнис
Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

В столице Чехии - Праге - организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Сотни людей собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить поддержку защитникам Мариуполя и требование к мировому сообществу спасти украинских военных, находящихся в подземельях "Азовстали", - отметил посол.

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Перебейнис добавил, что участие в акции в поддержку украинских военных приняла жена одного из героев – Арина Хаванских.

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Напомним, жены и матери защитников "Азовстали" вылетели на встречу с президентом Турции. Они хотят попросить Реджепа Эрдогана объединить с президентом Китая усилия по спасению защитников Мариуполя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Жены и матери защитников Азовстали вылетели на встречу с ЭрдоганомЖены и матери защитников Азовстали вылетели на встречу с Эрдоганом
Во время эвакуации из Азовстали важно забрать также тела павших героев Мариуполя - жены военныхВо время эвакуации из Азовстали важно забрать также тела павших героев Мариуполя - жены военных
Жители Мариуполя стоят в огромных очередях за питьевой водойЖители Мариуполя стоят в огромных очередях за питьевой водой
Оккупанты готовят дезинформационную атаку, используя депортированных детей и родителей из МариуполяОккупанты готовят дезинформационную атаку, используя депортированных детей и родителей из Мариуполя
Появились новые фото защитников АзовсталиПоявились новые фото защитников Азовстали
Крупные взятки и хлорка для могил: как рашисты в Мариуполе "организовали" захоронение телКрупные взятки и хлорка для могил: как рашисты в Мариуполе "организовали" захоронение тел
Эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем: "Человек из "Азовстали" не может знать ситуацию на фронте"Эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем: "Человек из "Азовстали" не может знать ситуацию на фронте"
Родные защитников "Азовстали" обратились к президенту Китая: "Ад они уже видели, дайте им увидеть солнце"Родные защитников "Азовстали" обратились к президенту Китая: "Ад они уже видели, дайте им увидеть солнце"
Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"
РоSSия обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения и растягивает процесс пыток – брифинг с семьями защитниковРоSSия обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения и растягивает процесс пыток – брифинг с семьями защитников
Последние новости
Подгружаем последние новости