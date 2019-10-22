Гончарук обсудил с премьером Польши автомобильные грузовые перевозки

Премьеры двух стран обменялись поздравлениями с назначением на должности.

Премьер-министр Алексей Гончарук провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и поздравил его с победой на парламентских выборах.

Об этом сообщает правительственный портал.

Со своей стороны Моравецкий поздравив Гончарука с недавним назначением на должность.

Украинский премьер попросил Моравецкого как можно скорее назначить главу польской части Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Кроме этого, Гончарук поднял вопрос недостатка разрешений со стороны Польши на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок, что создает проблемы для тысяч украинцев, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", - отмечается в сообщении.

Украинский и польский премьеры подробно обсудили вызовы, стоящие в контексте этой ситуации, и согласовали, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры во время встречи украинской-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.