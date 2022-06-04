ЕС уже работает над седьмым пакетом санкций против РФ — МИД Польши

По мнению замглавы МИД Польши, у Путина все еще есть ресурсы, и он все еще может тратить деньги на армию, информирует ZN.ua.

ЕС уже работает над седьмым пакетом санкций против РФ — МИД Польши
© Радио Свобода

Европейский союз уже начал работать над седьмым пакетом санкций против РоSSии из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью PAP.

На вопрос, началась ли уже работа над новым пакетом санкций, Яблонский ответил утвердительно.

«Конечно. Санкции должны быть еще более жесткими – в контексте того газа, который РоSSия еще может продать, в контексте отключения всех роSSийских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке, который используется Россией в промышленности», - заявил замглавы МИД.

На вопрос об эффективности введенных санкций Яблонский ответил, что «у Путина все еще есть ресурсы и он все еще может тратить деньги на армию и пополнять свои ресурсы на фронте».

Он добавил, что помимо формальных санкций необходимо конфисковать, а не просто заморозить роSSийские активы в Европе.

«Работа по этому вопросу уже ведется», – отметил Яблонский.

Он также считает, что нужно ввести эмбарго на технологии, которые РФ может поставлять и использовать в собственной промышленности.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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