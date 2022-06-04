ЕС уже работает над седьмым пакетом санкций против РФ — МИД Польши

Европейский союз уже начал работать над седьмым пакетом санкций против РоSSии из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью PAP .

На вопрос, началась ли уже работа над новым пакетом санкций, Яблонский ответил утвердительно.

«Конечно. Санкции должны быть еще более жесткими – в контексте того газа, который РоSSия еще может продать, в контексте отключения всех роSSийских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке, который используется Россией в промышленности», - заявил замглавы МИД .

На вопрос об эффективности введенных санкций Яблонский ответил, что «у Путина все еще есть ресурсы и он все еще может тратить деньги на армию и пополнять свои ресурсы на фронте».

Он добавил, что помимо формальных санкций необходимо конфисковать, а не просто заморозить роSSийские активы в Европе.

«Работа по этому вопросу уже ведется», – отметил Яблонский.