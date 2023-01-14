ЄС прискорив роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, але Угорщина може уповільнити процес — ЗМІ

Дипломати ЄС неохоче говорять про подробиці нового пакету обмежень, інформує ZN.ua.

ЄС прискорив роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, але Угорщина може уповільнити процес — ЗМІ

У Брюсселі прискорюють роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії. Нові обмеження ЄС також стосуватимуться Білорусі. За інформацією джерел PAP, країни хочуть прийняти новий пакет до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого в Києві.

Дев'ятий пакет санкцій ЄС був прийнятий у грудні. Хоча країни ЄС, які виступають за посилення санкцій проти Росії, були не зовсім задоволені цим, його прийняття було зумовлене переконанням, що ЄС має продемонструвати єдність у цьому питанні до кінця року. У результаті деякі країни погодилися піти на поступки і відмовитися від частини своїх вимог, щоб досягти консенсусу.

Останніми днями в Брюсселі набирає обертів робота над черговим пакетом санкцій, про що вже говорила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми будемо тиснути на Кремль стільки, скільки потрібно санкціями. Ми поширимо санкції на тих, хто підтримує війну Росії, наприклад Білорусь чи Іран» - сказала вона на конференції.

За інформацією джерел PAP, ця риторика супроводжується конкретними фактами. Це підтвердив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош.

«Робота дійсно пришвидшилася. Польща в групі країн-однодумців зараз подає пропозиції щодо подальших санкцій. Посилення існуючих обмежень також є постійним процесом», - зазначив він.

За словами одного з дипломатів ЄС, причиною прискорення роботи над санкціями є майбутній саміт Україна-ЄС. Також каталізатором є річниця початку війни.

Дипломати ЄС неохоче говорять про подробиці нового пакету санкцій, адже – як підкреслюють – важливо не втратити ефекту несподіванки.

За даними PAP, буде зроблена чергова спроба запровадити санкції щодо експорту російських алмазів.

«Вартість експорту алмазів для російського бюджету оцінюється в 4,5 мільярда євро. Це немаленька сума», – зазначив один з дипломатів ЄС.

Нові санкції також стосуватимуться продукції, яка потенційно може бути використана російськими військовими. Санкційні списки також можуть бути розширені. До них увійдуть інші особи, відповідальні за агресію Росії проти України та воєнні злочини.

Нові санкції також будуть запроваджені проти Білорусі за те, що вона продовжує підтримувати військові дії Росії проти України. У цьому випадку, як сказав PAP один із дипломатів, йдеться про «синхронізацію білоруських санкцій із російськими, особливо секторальних, у тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані».

Прийняття санкцій в ЄС завжди вимагає одностайності. У цьому контексті деякі дипломати побоюються, що Угорщина може зволікати з ухваленням нових обмежень, як це робила в минулому.

«Угорці вже оголосили, що не погодяться на внесення деяких імен в санкційні списки. Можна очікувати подальшої напруги з Будапештом», - сказав PAP один із представників країн ЄС.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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