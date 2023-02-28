Президент Литви незадоволений 10-м пакетом санкцій ЄС проти РФ. Обіцяє наполягати на посиленні обмежень у майбутньому

Гітанас Науседа зазначив, що будуть наступні пакети санкцій, інформує ZN.ua.

Президент Литви незадоволений 10-м пакетом санкцій ЄС проти РФ. Обіцяє наполягати на посиленні обмежень у майбутньому
© Офіс президента

Президент Литви Гітанас Науседа не дуже задоволений 10-м пакетом санкцій ЄС проти РФ, запровадженим після річниці повномасштабного вторгнення в Україну, передає LRT. Він пообіцяв і надалі порушувати питання про включення до санкційних списків «Росатому».

«Так, і зараз я не дуже радий тому останньому пакету санкцій, добре, що він народився в річницю війни, але ми завжди підкреслювали, що те, що Росія робить в ядерній сфері, дестабілізує і наражає на небезпеку дуже специфічні ядерні об'єкти в Україні, це не може залишитись без наслідків», – сказав Науседа.

До десятого пакету санкцій не ввійшли обмеження проти російської ядерної держкорпорації «Росатом». Але Науседа зазначив, що будуть і наступні пакети.

«Буде і 11-й, і 12-й пакет, ми не заспокоїмося. Ми будемо тими, хто порушуватиме громадський порядок у Європейському Союзі, ми маємо це зробити, тому що ніхто інший не зробить це за нас», – сказав Науседа журналістам у Паланзі.

Він зазначив, що поки зробити це не вдалося «через конкретні інтереси конкретних держав».

За словами литовського президента, усі санкційні пакети є компромісними. Інакше, як зазначив Науседа, їх не прийняли б.





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