Президент Польши начинает тур по странам Евросоюза, чтобы убедить их предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Анджей Дуда проведет серию встреч с лидерами государств Южной Европы, информирует ZN.ua.

Президент Польши начинает тур по странам Евросоюза, чтобы убедить их предоставить Украине статус кандидата в ЕС
© Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июня, начинает серию визитов по странам Южной Европы, в рамках которых хочет убедить их поддержать быстрое предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщает пресс-служба Дуды.

К лидеру Польши в туре также должна была присоединиться президент Словакии Зузана Чапутова. Однако, как отмечается, она не сможет поехать из-за положительного теста на коронавирус.

Сначала Анджей Дуда отправится в Португалию, где планирует встретиться с президентом и премьер-министром страны в городах Брага и Лиссабон. Он также посетит Италию, где должен поговорить с ее президентом в Риме.

После этого Дуда отправится в столицу Румынии с целью участия в саммите Бухарестской девятки, в которую входят государства-члены НАТО в Центральной и Восточной Европе.


Максим Царук, ZN.ua





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