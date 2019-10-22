Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест

Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен ГП "Укрзализнычпостач".

Высший антикоррупционный суд избрал мерой пресечения ночной домашний арест для Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон 11 октября.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Избран ночной домашний арест", - сказал он.

По его словам, Бейлину также запрещено выезжать за границу и предписано сдать заграничный паспорт.

Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци". Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (БПП). Бейлин является его финансовым советником и бывшим внештатным советником главы Администрации президента (2015-2016 годы) Бориса Ложкинаа.

Напомним, в начале октября НАБУ сообщило Ищенко о подозрении в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение 44 млн гривен "Укрзализныци". Суд отправил его под домашний арест.