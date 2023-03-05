Князєв: Російським військовим роздавали знаряддя для сексуального насилля над українцями

Голова Верховного суду Всеволод Князєв розповів, що на деокупованих територіях знайшли знаряддя для здійснення сексуальних злочинів над українцями, які роздавали російським військовим. Про це він розповів під час міжнародної конференції United for Justice — "Об’єднані заради справедливості", його слова цитує "Укрінформ".

"У сексуальних злочинах в Україні немає просто виконавців, там є й організатори. Бо структура цих злочинів дуже складна. Чи не було це формою геноциду українського народу?

На деокупованих територіях Пущі, Бородянки, Ірпеня, коли я відвідував звільнені і знищені приміщення судів, в одному з них, яке використовувалося як штаб російських офіцерів, СБУ знайшла цілий ящик засобів, які використовуються для вчинення насильницьких сексуальних актів, - розповідає Князєв. - Офіцери роздавали їх солдатам, щоб вони в подальшому їх використовували. Ймовірно, що вони це мали вже із собою, і цей злочин планувався заздалегідь".

Князєв закликав міжнародну спільноту визначити відповідальних за ці злочини. Він вважає, що скоро такі справи в судах стануть масовими, тож їхня своєчасна та правильна кваліфікація вкрай важлива.

Також очільник ВС зазначив, що на ці злочини є дві точки зору:

суб’єктом злочину геноциду може бути тільки вище військове та політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення тієї чи іншої нації;

деякі російські військові воюють проти України, будучи впевненими, що нашої нації не існує.

Проте, додав Князєв, у суді розглядається наразі лише одна справа щодо злочинів геноциду