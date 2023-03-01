Китайська супутникова компанія Spacety надавала вагнерівцям аерознімки – Sky News

Китайська супутникова компанія Spacety, що внесена до "чорного списку" США , надавала аерознімки бойовикам ПВК "Вагнер". Це допомагало їм коригувати свої удари на фронті в Україні. Про це повідомляє Sky News з посиланням на держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніеля Крітенбрінка.

За словами Деніеля Крітенбрінка, китайська супутникова компанія Spacety надавала аерознімки російським найманцям приватної військової компанії "Вагнер", яка бере участь у широкомасштабній війні проти України.