Китайська супутникова компанія Spacety надавала вагнерівцям аерознімки – Sky News

Це допомагало російським бойовикам коригувати удари по позиціях ЗСУ, інформує ZN.ua.

Китайська супутникова компанія Spacety надавала вагнерівцям аерознімки – Sky News
© NASA

Китайська супутникова компанія Spacety, що внесена до "чорного списку" США, надавала аерознімки бойовикам ПВК "Вагнер". Це допомагало їм коригувати свої удари на фронті в Україні. Про це повідомляє Sky News з посиланням на держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніеля Крітенбрінка.

За словами Деніеля Крітенбрінка, китайська супутникова компанія Spacety надавала аерознімки російським найманцям приватної військової компанії "Вагнер", яка бере участь у широкомасштабній війні проти України.

Ця компанія базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках й супутникових послугах. Кратенбрік повідомив, що ця компанія віднедавна перебуває у "чорному списку" США.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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