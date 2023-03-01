Китайська супутникова компанія Spacety надавала вагнерівцям аерознімки – Sky News
Це допомагало російським бойовикам коригувати удари по позиціях ЗСУ, інформує
Китайська супутникова компанія Spacety, що внесена до "чорного списку" США, надавала аерознімки бойовикам ПВК "Вагнер". Це допомагало їм коригувати свої удари на фронті в Україні. Про це повідомляє
За словами Деніеля Крітенбрінка, китайська супутникова компанія Spacety надавала аерознімки російським найманцям приватної військової компанії "Вагнер", яка бере участь у широкомасштабній війні проти України.
Ця компанія базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках й супутникових послугах. Кратенбрік повідомив, що ця компанія віднедавна перебуває у "чорному списку" США.