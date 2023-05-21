Кардинал Дзуппі очолить миротворчу місію щодо України — Vatican News

У Ватикані підтвердили початок місії Папи Франциска.

У Ватикані офіційно підтвердили миротворчу місію Папи Франциска зі встановлення миру в Україні, інформує ZN.ua .

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Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болонському, президенту Конференції італійських єпископів, очолити за погодженням з державним секретаріатом (уряд Ватикану — ред.) місію, яка сприятиме зменшенню напруженості в конфлікті в Україні. Про це у суботу, 20 травня, повідомив керівник прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні, передає vaticannews .

Відповідаючи на запитання журналістів, глава прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні заявив: «Я можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, з відповідальністю очолити місію, за погодженням з Державним секретарыатом щодо зменшення напруженості у конфлікті в Україні, сподіваючись, що це може відкрити шлях до миру, від чого ніколи не відмовлялися святий отець».