Німецька компанія виробляє наперед РЛС, які постачаються Україні

Ці станції використовуються в складі ЗРК IRIS-Т

Німецька збройна компанія Hensoldt AG очікує зростання замовлень на свої радари середнього радіусу дії для протиповітряної оборони цього року, оскільки система допомагає Україні перехоплювати понад 90% ворожих літаків у своєму небі. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Німецька компанія виробляє наперед РЛС, які постачаються Україні
Фото - HENSOLDT

За словами генерального директора компанії Томаса Мюллера, німецький оборонний підрядник, який минулого року отримав 1,7 мільярда євро доходу, очікує тризначний обсяг замовлень на TRML-4D, що виражається в мільйонах євро. Після цієї новини акції компанії зросли на 4,6% до нового рекордного рівня. З початку року акції Hensoldt зросли на 65%.

На даний момент компанія поставила чотири радари в Україну. Їх використовують у складі зенітно-ракетного комплексу IRIS-T виробництва баварської компанії Diehl Defence.

"Наразі це найкращий радар середнього радіусу дії у світі", - сказав Мюллер в інтерв'ю і додав, що компанія поставить ще два радари до України пізніше цього року.

Hensoldt виробляє радари TRML до отримання замовлень, щоб забезпечити швидке постачання, і Мюллер сподівається, що ця практика продовжиться, оскільки Німеччина збільшує оборонні витрати.

Відомо, що українські офіційні особи високо оцінили ефективність комбінованої системи. "Наші військові в захваті від IRIS-T", - заявив минулого місяця мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому радіо RND. "Кожен постріл - влучний, жодного промаху".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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