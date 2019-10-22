Прокуратура заочно предъявила подозрение крымскому судье по делу Ильми Умерову

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении симферопольскому судье Андрею Кулешову, который в 2017 году вынес обвинительный приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Ему вменяют статью 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны, а именно - нарушение права на справедливый судебный процесс, предусмотренный Конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Женевскими конвенциями.

По мнению следствия, в мае-сентябре 2017 года судья, рассматривая материалы уголовного дела против Умерова, нарушил право на защиту. В результате 27 сентября 2017 года Умерова признали виновным по ч.2 ст.280.1 УК РФ в призывах к сепаратизму и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор стал более строгим, чем просила прокуратура. Ильми Умеров перед этим выступил с последним словом, в котором заявил, что "предатели судят патриотов".

В октябре того же года Умерова и еще одного крымскотатарского активиста Ахмета Чийгоза освободили благодаря посредничеству президента Турции Реджепа Эрдогана.