Чиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривен
При содействии чиновника полиции гражданские лица похитили магистральные водопроводы.
Заместитель начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции Запорожской области подозревается в содействии кражи имущества насумму свыше 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
При содействии чиновника полиции гражданские лица похитили магистральные водопроводы, нанеся тем самым материальный ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона гривен. Следователи ГБР сообщили полицейскому о подозрении.
Во время досудебного расследования было установлено, что заместитель начальника одного из районных отделений полиции Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области вступил в сговор с группой гражданских, с целью похищения «законсервированных» магистральных водопроводов, расположенных на территории области.
Злоупотребляя служебным положением, чиновник предоставил противоправные указания своим подчиненным патрульным - сопровождать грузовики с похищенным госимуществом.
По предварительным подсчетам сумма материального ущерба от кражи элементов оросительной системы государственной организации составляет более 2,5 миллиона гривен.
Правоохранители объявили капитану полиции подозрение по ч.5 ст.185 (кража) УК Украины.
По месту службы и проживания полицейского и по адресам проживания причастных к краже гражданских лиц проведены обыски. Решается вопрос о наложении ареста на имущество чиновника и избрании ему меры пресечения.
В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, чиновники Василькова присвоили 70 млн грн, предназначенных на ремонт учебных заведений. Следствием установлено, что чиновники Василькова, начиная с 2017 года по сей день через фиктивные предприятия, заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили эти средства в наличку с помощью специальных конвертационных центров.
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Политика
22.10.2019 14:11
22.10.2019 14:11