Чиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривен

При содействии чиновника полиции гражданские лица похитили магистральные водопроводы.

Чиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривен
Фото: npu.gov.ua

Заместитель начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции Запорожской области подозревается в содействии кражи имущества насумму свыше 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

При содействии чиновника полиции гражданские лица похитили магистральные водопроводы, нанеся тем самым материальный ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона гривен. Следователи ГБР сообщили полицейскому о подозрении.

Фото: npu.gov.ua

Во время досудебного расследования было установлено, что заместитель начальника одного из районных отделений полиции Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области вступил в сговор с группой гражданских, с целью похищения «законсервированных» магистральных водопроводов, расположенных на территории области.

Фото: npu.gov.ua

Злоупотребляя служебным положением, чиновник предоставил противоправные указания своим подчиненным патрульным - сопровождать грузовики с похищенным госимуществом.

По предварительным подсчетам сумма материального ущерба от кражи элементов оросительной системы государственной организации составляет более 2,5 миллиона гривен.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители объявили капитану полиции подозрение по ч.5 ст.185 (кража) УК Украины.

По месту службы и проживания полицейского и по адресам проживания причастных к краже гражданских лиц проведены обыски. Решается вопрос о наложении ареста на имущество чиновника и избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, чиновники Василькова присвоили 70 млн грн, предназначенных на ремонт учебных заведений. Следствием установлено, что чиновники Василькова, начиная с 2017 года по сей день через фиктивные предприятия, заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили эти средства в наличку с помощью специальных конвертационных центров.



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