Офис Зеленского требует от депутатов "Слуги народа" пройти детектор лжи

Дубинский предложил пройти полиграф сотрудникам ОП.

Офис Зеленского требует от депутатов "Слуги народа" пройти детектор лжи
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Народный депутат от партии "Слуга народа", замглавы финансового комитета Рады Александр Дубинский сообщил, что в Офисе президента требуют пройти детектор лжи всем представителям СН в финансовом комитете парламента.

Об этом Дубинский написал в своем фейсбуке.

"Общался с руководством партии СН, и выяснил, что Офис президента действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось (!) голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. «площадок Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА", - написал нардеп.

Дубинский заявил, что готов пройти исследование на детекторе о том, "получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро", но взамен предложил, чтобы сотрудники Офиса президента прошли полиграф.

"Однако, раз уж кто-то берет на себя смелость выдвигать такие обвинения, считаю, что детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента (!) и депутаты - которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва (вызывавшие в зале подозрения в возможной коррупции)", - добавил замглавы финансового комитета.

Дубинский привел список всех, по его мнению, "скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва" и их авторов.

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