Мобілізація в Україні - власникам "білих квитків" потрібно пройти повторну медкомісію

Рішення про придатність чи непридатність до військової служби виноситься на основі висновку медкомісії, і громадянину видається "білий квиток". В Україні втратив чинність наказ Міноборони України №342, і "білі квитки" зразка 2006-2015 років більше не дійсні. Щоб не підпасти під мобілізацію, їх власникам потрібно пройти повторну медкомісію.

У 2015 році Міноборони видало наказ, у якому сказано про скасування положення про зняття з військового обліку громадян, яких військово-лікарська комісія (відповідно до наказу МОУ №342 за 2006 рік) визнала непридатними до служби у мирний час та обмежено придатними під час військового становища.

На сьогоднішній день, в умовах війни, рішення про зняття військовозобов'язаних з обліку приймається на підставі Наказу Міноборони 402 від 14 серпня 2008 року. Тому для визнання особи "непридатною до військової служби за винятком військового обліку" потрібно, щоб під час проходження медичної комісії ВЛК встановила статтю із хворобою, наведеною у Наказі №402 від 14.08.2008 року.

Таким чином, якщо людину зняли з військового обліку за наказом №342 від 09.06.2006 року, то її можуть мобілізувати на службу до ЗСУ під час війни, і тому потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.

Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін, необхідний для повного відновлення функцій органів прокуратури та систем організму, але не більше ніж на 1 рік.

"Білий квиток" не означає 100% звільнення від мобілізації. Існує кілька категорій непридатності, залежно від виду та ступеня захворювання людини: обмежено придатний до військової служби; непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час; непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Лише громадяни з останньою категорією непридатності можуть бути звільнені від мобілізації.

Раніше повідомлялося, як можна оскаржити рішення медкомісії щодо придатності до військової служби.