Внук Назарбаева получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне

Айсултана Назарбаева, 30-летнего внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, передает русская служба "Би-Би-Си".

"Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке полицейского остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь", - говорится в материале.

Приговор предполагает испытательный срок в полтора года. Если в течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Назарбаев также должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.

Согласно судебным документам, в июне 2019 года Айсултан Назарбаев в одном из лондонских отелей угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию. Вскоре подобный инцидент повторился в лондонской квартире девушки по имени Ксения Шевелева. Находясь в этой квартире, Назарбаев выкрикивал что-то с балкона. Соседи решили, что это террористические лозунги, вызвали полицию. Но виновник переполоха, как утверждает защита, выкрикивал слово "Аллах", умоляя его о помощи.

В третьем инциденте Назарбаев проник через крышу на балкон другой женщины. Он укусил полицейского, который приехал на вызов.

По данным следствия, Айсултан Назарбаев употреблял кокаин.

Издание пишет, что Назарбаев проходил лечение в известной частной клинике для наркозависимых Priory, где в разное время проходили курсы реабилитации различные знаменитости, такие как музыканты Эми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, который в 2015 году покончил с собой в австрийской тюрьме.