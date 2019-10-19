Германия и НАТО проводят совместные учения с ядерным оружием
Участники маневров отрабатывают использование истребителей-бомбардировщиков и установку ядерного оружия на самолеты.
Вооруженные силы Германии и ее союзников по НАТО участвуют в секретных учениях, сценарий которых предполагает ядерную войну.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В рамках маневров под названием "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon) планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.
Кроме того, участники отработают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и их установку. Тренировочные полеты проходят без бомб.
Подробная информация о деталях учений на данный момент отсутствует. Однако опубликованные в интернете фотографии указывают на участие в маневрах итальянской авиации.
Напомним, ранее во Львовской области прошли многонациональные учения "Rapid Trident".
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Политика
19.10.2019 04:12