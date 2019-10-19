США отказались от участия в организации "зоны безопасности" в Сирии

Турция согласилась на прекращение огня, чтобы курды вывели войска с приграничных территорий.

США отказались от участия в организации "зоны безопасности" в Сирии
Марк Эспер
Фото: newsader.com

Американские военные не будут принимать участие в организации так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии.

Об этом заявил министр обороны Марк Эспер, передает Голос Америки.

Министр добавил, что США "продолжают запланированный вывод" войск из северо-восточной Сирии.

"Американские сухопутные войска не будут участвовать в организации зоны безопасности; в то же время, мы продолжаем оставаться в контакте как с Турцией, так и с СДС", - сказал Эспер в беседе с журналистами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 октября, что Анкара создаст дюжину наблюдательных постов на северо-востоке Сирии, подчеркнув, что "зона безопасности" будет простираться дальше, чем это было предусмотрено во время встречи с представителями Белого дома во время заключения сделки о прекращении огня.

В результате соглашения, заключенного вице-президентом Майком Пенсом с Эрдоганом по итогам переговоров в Анкаре, удалось договориться о пятидневном прекращении огня, которое позволит вывести курдский Союз демократических сил (СДС) из турецкой "зоны безопасности".

В ближайшие дни глава Пентагона посетит Ближний Восток и Брюссель, где он обсудит вопросы, касающиеся продолжения борьбы с "Исламским государством".

Как сообщает высокопоставленный источник в Пентагоне, США будут вести авиапатрулирование северо-восточной Сирии для наблюдения за тюрьмами, в которых в заключении находятся боевики "Исламского государства".

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Блок рекламы


Похожие новости
Возле посольства Турции в Киеве прошла акция против военной операции в СирииВозле посольства Турции в Киеве прошла акция против военной операции в Сирии
США ввели санкции против Турции из-за СирииСША ввели санкции против Турции из-за Сирии
Пациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарствПациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарств
Совбез ООН проведет закрытое заседание по СирииСовбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии
В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в СирииВ Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии
Зеленский подписал указ о реорганизации НИСИЗеленский подписал указ о реорганизации НИСИ
Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕУкраина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ
Расследователи нашли доказательства участия ЧВК Вагнера в войне в ЛивииРасследователи нашли доказательства участия ЧВК Вагнера в войне в Ливии
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Пациентская организация требует от Минздрава разблокировать закупку лекарств через международный организацииПациентская организация требует от Минздрава разблокировать закупку лекарств через международный организации
Последние новости
Подгружаем последние новости