В Херсоне учителя отказались преподавать по роSSийской программе

Во временно захваченном Херсоне местный "гауляйтер" призывает учителей переходить на преподавание по программе РФ и "повышать квалификацию" на территории временно оккупированного Крыма. Однако педагоги не идут на сотрудничество с захватчиками. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута на брифинге в Медиацентре "Украина" .

По его словам, на занятых врагом территориях Херсонской области, где не идут бои, россияне пытаются "налаживать жизнь".

“Вчера, в Херсоне гауляйтер проводил «совещание» с педагогами. Учителя администрации школ просто герои. Послушать его пришло только 20 человек, притом что, в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для «повышения квалификации». Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли”, — рассказал Лагута.

Кроме этого, он сообщил, что ситуация на Херсонщине остается сложной, как морально, так и гуманитарно.

В частности, роSSийские военные вообще не дают согласия на открытие гуманитарных коридоров для ввоза необходимых грузов. Уже освободившуюся территорию они постоянно обстреливают, не оставляют попыток выйти на границы области.