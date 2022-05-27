В Херсоне учителя отказались преподавать по роSSийской программе

Не согласились педагоги и на предложение оккупантов "повысить квалификацию" в Крыму, информирует ZN.ua.

В Херсоне учителя отказались преподавать по роSSийской программе
© Вгору

Во временно захваченном Херсоне местный "гауляйтер" призывает учителей переходить на преподавание по программе РФ и "повышать квалификацию" на территории временно оккупированного Крыма. Однако педагоги не идут на сотрудничество с захватчиками. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута на брифинге в Медиацентре "Украина".

По его словам, на занятых врагом территориях Херсонской области, где не идут бои, россияне пытаются "налаживать жизнь".

“Вчера, в Херсоне гауляйтер проводил «совещание» с педагогами. Учителя администрации школ просто герои. Послушать его пришло только 20 человек, притом что, в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для «повышения квалификации». Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли”, — рассказал Лагута.

Кроме этого, он сообщил, что ситуация на Херсонщине остается сложной, как морально, так и гуманитарно.

В частности, роSSийские военные вообще не дают согласия на открытие гуманитарных коридоров для ввоза необходимых грузов. Уже освободившуюся территорию они постоянно обстреливают, не оставляют попыток выйти на границы области.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Блок рекламы


Похожие новости
Работают "наотрез": Шольц рассказал, когда Германия откажется от роSSийской нефтиРаботают "наотрез": Шольц рассказал, когда Германия откажется от роSSийской нефти
"Сбежать невозможно никак": боевики "ЛНР" сетуют на нюансы роSSийской мобилизации"Сбежать невозможно никак": боевики "ЛНР" сетуют на нюансы роSSийской мобилизации
Украинцам показали реальные масштабы роSSийской оккупации и разрушений, карта: "Общая площадь превышает..."Украинцам показали реальные масштабы роSSийской оккупации и разрушений, карта: "Общая площадь превышает..."
"Я русский. Хочу жить в Украине": в Херсоне пропагандистка нарвалась на смелого пенсионера"Я русский. Хочу жить в Украине": в Херсоне пропагандистка нарвалась на смелого пенсионера
Оккупанты завезли технику из роSSийской глубинки, круглосуточно обстреливают Луганщину — ГайдайОккупанты завезли технику из роSSийской глубинки, круглосуточно обстреливают Луганщину — Гайдай
Жителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернетеЖителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернете
ISW раскрыл причины завышения роSSийской стороной количества защитников "Азовстали"ISW раскрыл причины завышения роSSийской стороной количества защитников "Азовстали"
НАТО как институт не сделал ничего за время роSSийской войны против Украины — КулебаНАТО как институт не сделал ничего за время роSSийской войны против Украины — Кулеба
В роSSийской военной системе распространена культура укрывательства и отпущения козлов — разведка БританииВ роSSийской военной системе распространена культура укрывательства и отпущения козлов — разведка Британии
ВСУ рвутся к роSSийской границе и выбили оккупантов из поселка под ХарьковомВСУ рвутся к роSSийской границе и выбили оккупантов из поселка под Харьковом
Последние новости
Подгружаем последние новости