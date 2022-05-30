В Херсонской области учителя отказались работать с оккупантами

А фермеры решили не сеять поля для оккупантов.

В Херсонской области учителя отказались работать с оккупантами
© Вгору

В Херсонской области учителя в отдаленном Геническом районе возле Крыма отказались сотрудничать с оккупантами и учить детей по роSSийской программе, а местные фермеры не хотят сеять поля.

«Озеряне, Сокологорное, Новогригоровка Генического района – ни один учитель не согласился работать по роSSийской программе. Несмотря на многочисленные переговоры и уговоры оккупантами учителей сотрудничать, обещания высоких зарплат, переобучение в Крыму все "предложения" были отклонены. Учителя говорят, что лучше будут жить из города, чем возьмут деньги за измену своим ученикам», - сообщил эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Также отказались сотрудничать с оккупантами и фермеры в Геническом районе. Люди массово отказываются сеять заказанные россиянами культуры и говорят, что предпочитают прокормиться за счет огорода к победе Украины, чем кормить оккупантов.

Отметим, что с Геническим районом сейчас очень плохая связь и коммуникация, а также невозможна поставка гуманитарной помощи со стороны Украины.


Ирина Знась, ZN.ua

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