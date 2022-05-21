Мобилизованные оккупанты из «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — аудиоперехват СБУ

Мобилизованные оккупанты из незаконного вооруженного формирования «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны в Украине. Захватчики сравнивают службу в роSSийской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ .

«Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», - жалуется оккупант своей жене.

Захватчик просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, потому что сам полностью растерян.

«В РоSSию не пожалуешься, потому что это РоSSия заставила петушилину (прим. Денис Пушилин – главарь боевиков незаконного вооруженного формирования «ДНР») не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал РоSSии, Украине – я буду предателем…», – рассказывает оккупант.