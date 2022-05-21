Мобилизованные оккупанты из «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — аудиоперехват СБУ

В СБУ дали подсказку для захватчиков, которые хотят остаться в живых, информирует ZN.ua.

Мобилизованные оккупанты из «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

Мобилизованные оккупанты из незаконного вооруженного формирования «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны в Украине. Захватчики сравнивают службу в роSSийской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ.

«Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», - жалуется оккупант своей жене.

Захватчик просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, потому что сам полностью растерян.

«В РоSSию не пожалуешься, потому что это РоSSия заставила петушилину (прим. Денис Пушилин – главарь боевиков незаконного вооруженного формирования «ДНР») не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал РоSSии, Украине – я буду предателем…», – рассказывает оккупант.

«Что ж, даем подсказку для захватчиков, которые хотят остаться в живых: звоните по телефону 2402 и сдавайтесь в плен. Эта "горячая линия" специально создана для таких случаев. Вам помогут. Работает как для роSSийских, так и для украинских номеров», – отметили в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Президент отозвал посла Нигерии и КамерунаПрезидент отозвал посла Нигерии и Камеруна
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениямиВ Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениями
Оккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огняОккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огня
Оккупанты объявили Змеиный "своим", пригрозив уничтожением гражданскому судну: подробности от ВСУОккупанты объявили Змеиный "своим", пригрозив уничтожением гражданскому судну: подробности от ВСУ
Оккупанты вырубают лес на Харьковщине: что известно о их намеренияхОккупанты вырубают лес на Харьковщине: что известно о их намерениях
"Я что, в плену каком-то или в рабстве?": недовольные днр-овцы ищут организации, чтобы сбежать от оккупантов"Я что, в плену каком-то или в рабстве?": недовольные днр-овцы ищут организации, чтобы сбежать от оккупантов
В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базеВ Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе
Оккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктурыОккупанты обстреляли Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры
Оккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУОккупанты затопили города на Каховском водохранилище: боятся удара ВСУ
РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная УкраиныРоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
В Харьковской области россияне пытаются отбить деоккупированные населенные пункты - Институт изучения войныВ Харьковской области россияне пытаются отбить деоккупированные населенные пункты - Институт изучения войны
Последние новости
Подгружаем последние новости