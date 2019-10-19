Тимошенко: ГТС надо отделить от "Нафтогаза", но сохранить в госсобственности

"Если в закон будет внесена норма о сохранении ГТС в госсобственности, парламент может рассчитывать на голоса фракции во время второго чтения и в целом".

?Тимошенко: ГТС надо отделить от "Нафтогаза", но сохранить в госсобственности

Партия "Батькивщина" не поддержала законопроект, предусматривающий отделение деятельности по транспортировке природного газа в первом чтении. Если в документ будет внесена норма о сохранении нашей газотранспортной системе (ГТС) в государственной собственности, парламент может рассчитывать на голоса фракции во время второго чтения и в целом.

Об этом заявила Юлия Тимошенко сегодня с парламентской трибуны, сообщается на сайте политсилы.

Она напомнила, что построение украинской ГТС с нуля будет стоить 300 млрд евро и приносить 3 млрд долларов ежегодно.

"Уже 15 лет на ГТС идет охота, ее никто не собирается с 300 млрд евро покупать, но ее хотят присвоить через управление системы распоряжения прибылью и доходом в 3 млрд долларов", - сказала Тимошенко.

Отмечается, что "Батькивщина" поддерживает необходимость выполнять обязательства по Энергетическому пакету с Евросоюзом и отделить ГТС от "Нафтогаза", чтобы избежать искусственного банкротуства и перекрестного субсидирования.

"Это нужно, но это может быть только государственное предприятие, которое запрещено к приватизации, концессии и т.д.", - подчеркнула Тимошенко.

Она также поблагодарила "Слугу народа" за то, что они тоже выступают против любых манипуляций с ГТС.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко предложила референдум по вопросу о продаже землиТимошенко предложила референдум по вопросу о продаже земли
Тимошенко требует отменить поправку Геруса, которая открывает импорт электроэнергии из РоSSииТимошенко требует отменить поправку Геруса, которая открывает импорт электроэнергии из РоSSии
Тимошенко: президенту нужно добиваться внедрения украинской формулы мираТимошенко: президенту нужно добиваться внедрения украинской формулы мира
Формула Штайнмайера превратит Донбасс в Приднестровье, - ТимошенкоФормула Штайнмайера превратит Донбасс в Приднестровье, - Тимошенко
Тимошенко требует референдума по продаже землиТимошенко требует референдума по продаже земли
Апелляционный суд оставил в силе пожизенный приговор экс-"торнадовцу" Пугачеву, убившему двух патрульных в ДнепреАпелляционный суд оставил в силе пожизенный приговор экс-"торнадовцу" Пугачеву, убившему двух патрульных в Днепре
Зеленский пообещал сохранить Министерство ветерановЗеленский пообещал сохранить Министерство ветеранов
Тимошенко подала в суд на Кабмин за выплату пенсий ниже прожиточного минимумаТимошенко подала в суд на Кабмин за выплату пенсий ниже прожиточного минимума
Решение апелляционного суда по цене на газ позволяет снизить тарифы, - ТимошенкоРешение апелляционного суда по цене на газ позволяет снизить тарифы, - Тимошенко
Экс-губернатор Львовской области считает, что "мусорное" расследование надо начинать "из кабинета Садового"Экс-губернатор Львовской области считает, что "мусорное" расследование надо начинать "из кабинета Садового"
Последние новости
Подгружаем последние новости