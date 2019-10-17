ЕСПЧ признал люстрацию нарушением прав украинских госслужащих

Европейский суд по правам человека признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона "Об очищении власти" (люстрации), нарушило права уволенных чиновников.

Такое решение суд принял 17 октября, после рассмотрения жалоб пятерых украинских чиновников, сообщается на сайте ЕСПЧ .

Речь идет о жалобах уволенных в 2014 году бывшего первого замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся; бывшего начальника налоговой инспекции города Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романа Якубовского и экс-замначальника управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергея Бондаренко.

Рассмотрев дело, ЕСПЧ вынес решение, что, во-первых, имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека в отношении трех заявителей (право на справедливое судебное разбирательство), и, во-вторых, имело место нарушение ст. 8 Конвенции в отношении всех заявителей (право на уважение частной жизни) в части того, как увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

ЕСПЧ постановил, что всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации (6500 евро первому заявителю и 5300 евро остальным).

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что должны быть уволены лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Перед парламентскими выборами президент Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал соответствующий законопроект. Он предлагал люстритровать бывшего президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции. Подробнее читайте в материале LB.ua "Передвиборчий тролінг або Чому Зеленський запропонував запустити люстрацію "режиму Порошенка".

Ранее Зеленский вывел из-под люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования нового органа Офис президента вместо Администрации президента.