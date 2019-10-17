Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита"

Выход Британии из ЕС может быть отложен.

Британия и ЕС не успели договориться об условиях
Фото: pixabay.org

В последний день перед решающим саммитом Евросоюза делегации Британии и ЕС не успели согласовать проект соглашения о "Брексите". Теперь дата выхода Британии из Евросоюза - 31 октября - по закону должна быть снова перенесена, передает ВВС.

Источник в британском правительстве сообщил, что "сегодня до конца дня сделки не будет". При этом стороны продолжают переговоры по техническим деталям.

"Из утечек в течение дня складывалось впечатление, что многие из спорных вопросов, включая таможенный режим на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики (остается в составе ЕС), им удалось согласовать", - говорится в сообщении.

Глава делегации ЕС Мишель Барнье, которого вечерам поймали в кулуарах журналисты, бросил лишь: "Мы работаем, мы работаем" - и направился к своей машине.

Соглашение предполагалось утвердить на саммите ЕС 17-18 октября.

Напомним, в начале сентября Джонсон заявлял, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit". Он также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

4 сентября депутаты британской Палаты общин поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Джонсон обещал вывести Британию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

2 октября премьер вновь призвал к выходу его страны из состава Европейского Союза и презентовал план новой сделки по Brexit. Однако Европарламент отверг предложение Великобритании.

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