Байден рассказал, при каких условиях США все же атакуют роSSийские силы

Он заверил, что не будет оказывать давление на Киев, чтобы тот пошел на уступки роSSийскому режиму, информирует ZN.ua.

Байден рассказал, при каких условиях США все же атакуют роSSийские силы
© Сергей Елкин/DW

Президент США Джо Байден заявил, что хотя он и не поддерживает действия роSSийского диктатора Владимира Путина, Штаты не будут заниматься свержением его режима в РФ. В колонке для The New York Times он также отметил, что укрепление восточного фланга НАТО будет продолжаться, а что касается вступления в Альянс Финляндии и Швеции, то, по мнению главы Белого дома, такой шаг укрепил бы общую картину.

"Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Хотя я не согласен с Путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться совершить его свержение в Москве, - пишет Байден в своем материале. - Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя американские войска воевать в Украину, или атакуя роSSийские силы.

Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределы. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль РоSSии.

Мой принцип в этом кризисе был "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство – частно или публично – чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципа".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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