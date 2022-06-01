Байден рассказал, при каких условиях США все же атакуют роSSийские силы

Президент США Джо Байден заявил, что хотя он и не поддерживает действия роSSийского диктатора Владимира Путина, Штаты не будут заниматься свержением его режима в РФ . В колонке для The New York Times он также отметил, что укрепление восточного фланга НАТО будет продолжаться, а что касается вступления в Альянс Финляндии и Швеции, то, по мнению главы Белого дома, такой шаг укрепил бы общую картину.

"Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией . Хотя я не согласен с Путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться совершить его свержение в Москве, - пишет Байден в своем материале. - Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя американские войска воевать в Украину, или атакуя роSSийские силы.

Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределы. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль РоSSии.

Мой принцип в этом кризисе был "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство – частно или публично – чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципа".