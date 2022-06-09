Принцип строгой ответственности: Великобритания ужесточает механизм наказания за нарушение санкций

Новые правила начнут действовать в стране с 15 июня

Принцип строгой ответственности: Великобритания ужесточает механизм наказания за нарушение санкций
© unsplash/emily5370

С 15 июня в Великобритании начнут действовать более строгие меры антироSSийских санкций. Государство будет иметь возможность наказывать даже тех, кто не знал, что нарушает правила, то есть делал это непреднамеренно. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Управление по применению финансовых санкций (OFSI) Великобритании не будет обязано доказывать, что компании или частные лица, нарушающие санкционные меры, знали или должны были знать, что они нарушают правила. Вместо этого нарушения санкций будут оцениваться OFSI по принципу строгой ответственности, то есть ведомство должно будет доказать только факт нарушения санкций, а не то, что компания или частное лицо делали его сознательно.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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