В ЄС обговорять скасування одноголосного принципу прийняття зовнішньополітичних рішень

Міністри країн ЄС на зустрічі в Брюсселі обговорять пропозиції щодо скасування або обмеження правила одностайності ухвалення рішень з питань закордонних справ, яке, зокрема, надає кожній країні блоку право вето на такі рішення, як санкції проти Росії. Про це повідомляє Politico .

«Я цілком оптимістично налаштована щодо можливого прогресу в питанні голосування кваліфікованою більшістю», — сказала міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю зі своїми колегами.

«Ми обговорюємо сфери, де це може бути можливим, зокрема у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки», — додала Люрманн, оскільки загальноблокова відповідь на агресію Росії неодноразово «блокувалася однією з країн ЄС».

«Я думаю, що це не повинно заважати нам діяти в майбутньому», - зазначила Люрманн.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина заблокувала плани ЄС закликати доповідача ООН щодо порушень прав людини Росією.

Механізм цього кроку: міністри розглядають перехідні положення ЄС — механізм, який дозволяє країнам переходити від одностайності до голосування більшістю без необхідності змінювати договори блоку.

Згідно з документом Євроради, «декілька делегацій відкриті або готові розглянути можливість використання перехідних положень», але «через дуже політично чутливий характер цього питання вказують, що їм знадобиться додатковий час, щоб відповісти це».

За словами Люрманн, Німеччина виступає за використання перехідних положень. Інші країни, такі як Франція, Данія, Швеція, Нідерланди та Італія, також підтримали ідею переходу до голосування кваліфікованою більшістю з певних питань зовнішньої політики.

Санкції більшістю голосів?

«Кілька делегацій... готові розглянути можливість використання перехідних положень, зокрема, щодо санкцій, прав людини або спільної політики безпеки та оборони», — йдеться в документі Євроради.

Однак дипломати наголосили, що перехідні положення ухвалення рішень про спільну безпеку та оборону будуть застосовуватися лише до цивільних аспектів і не застосовуватиметься до рішень, які стосуються військових чи оборонних наслідків.

Однак, всі країни ЄС повинні одноголосно підтримати рішення, щоб активувати перехідні положення та скасувати правило одностайності. Іншими словами: Угорщина та такі країни, як Греція та Кіпр, які побоюються санкцій проти судноплавної галузі, завжди можуть заблокувати подібну зміну правил. Дипломати кажуть, що шлях вперед може полягати в наданні таким країнам гарантій або винятків, щоб захистити їхні основні національні інтереси. Люрманн виступає за невеликі, поступові зміни правил голосування ЄС щодо конкретних питань.

За словами двох дипломатів, серед країн блоку мало бажання прислухатися до заклику Європейського парламенту скликати конституційну конвенцію для зміни договорів ЄС, проти якої висловилися близько 17 країн. Більшість країн вважають, що на даному етапі договори ЄС не повинні змінюватися.