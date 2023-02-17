Росія хоче розколоти Україну за принципом Північної та Південної Кореї – РНБО

У зв’язку з провалом ідеї повного захоплення України Росія перейшла до альтернативного варіанту та хоче розділити Україну за принципом Північної та Південної Кореї, заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС .

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну". Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина щодо України, але він таким не є, він просто зрадник", - каже Данілов.

У січні Медведчук опублікував статтю в російській газеті "Известия", в якій звинуватив Захід та українську владу в розв'язанні війни з Росією. Також він багато разів підкреслив, що "південний схід" України - окрема структура в складі України, яка начебто завжди економічно, культурно та політично тяжіла до Росії.