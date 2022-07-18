Шольц виступив за відмову від принципу одноголосного ухвалення рішень у ЄС із зовнішньої політики

Війна Росії проти України гостро порушила питання про єдність прийняття рішень в ЄС, інформує ZN.ua.

Шольц виступив за відмову від принципу одноголосного ухвалення рішень у ЄС із зовнішньої політики
© Офіс президента

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй колонці для німецької газети Frankfurter Allgemeine висловився за відмову від принципу одностайності у зовнішньополітичних рішеннях Євросоюзу.

Шольц у колонці аргументує, що війна Росії проти України ще гостріше поставила питання про єдність усередині ЄС і що країни блоку, якщо захочуть, можуть вдаватися до "егоїстичної блокади" спільних рішень.

"Ми просто не можемо дозволити собі й надалі зберігати національні вето, наприклад, у зовнішній політиці – якщо хочемо, щоб нас чули у світі, де конкурують великі геополітичні гравці", – наголосив канцлер.

Він зазначив також, що Німеччина найближчим часом внесе свої пропозиції щодо спільної міграційної політики ЄС, розвитку оборони ЄС, технологічного суверенітету та демократичної стійкості країн блоку.


Антон Герасименко, ZN.ua





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