Британия попросила США одобрить поставки дальнобойных РСЗО в Украину — Politico

Великобритания обратилась в США с просьбой подписать план отправки в Украину передовых ракетных систем средней дальности в течение нескольких недель. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон беседовал с президентом США Джоном Байденом о передаче реактивных систем залпового огня M270, изготовленных в США в среду утром. После этого в четверг утром состоялась дискуссия между главой МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Официальное подписание разрешения США имеют по действующим экспортным правилам.

Система M270 может поражать цели на расстоянии около 80 километров. Дальность ракет была предметом дискуссий за последние несколько недель.