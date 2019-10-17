НАБУ считает, что Дыминский скрывается в Греции

По информации Национального антикоррупционного бюро, бизнесмен Петр Дыминский находится на территории Греции.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 7 октября.

Адвокат экс-министра Игоря Насалика оспаривал отказ детектива НАБУ в проведении одновременного допроса его клиента и Дыминского. Детектив считает, что проведение одновременного допроса является правом, а не обязанностью детектива и, по его мнению, защитник преследует цель провести дополнительный допрос свидетеля Дыминского, поскольку Насалик вообще отрицает факт заключения договора займа.

Детектив сослался на заключение эксперта о том, что подписи в договоре займа от 10 июля 2014 года были выполнены, вероятно, в период со второй декады августа до третьей декады сентября 2014 года. Таким образом, экспертизами частично подтверждены показания Дыминского, поэтому необходимость в выяснении причин разногласий в показаниях на данный момент.

Детектив также сообщил, что свидетель Дыминский находится на территории другого государства, поэтому проведение одновременного допроса невозможно, поскольку его организация требует соответствующих согласований с Министерством иностранных дел Украины и посольством Украины в Греции.

Напомним, НАБУ расследует дело по подозрению экс-министра энергетики Насалика в недекларировании 3,2 млн долларов займа у бизнесмена Дыминского. В настоящее время расследование завершено. 6 июля 2017 года Дыминский подал судебный иск к Насалику о взыскании процентов.

18 августа 2017 года произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Дыминского. Через несколько дней после аварии бизнесмен покинул Украину на частном самолете. В декабре 2017 его объявили в национальный розыск и суд дал разрешение на его задержание. Интерпол искать Дыминского отказался. Также сообщалось, что дело о ДТП приостановлено.