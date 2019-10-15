В Кременчуге агента ФСБ "Дементия" посадили на 12 лет

Шпион действовал с 2014 года, после отдыха в аннексированном Крыму.

В Кременчуге агента ФСБ "Дементия" посадили на 12 лет
Фото: Lb.ua

Крюковский районный суд Кременчуга приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ Владимира Кузнецова с позывным "Дементий". Об этом сообщает пресс-центр военной прокуратуры Центрального региона.

"Житель Полтавской области, который шпионил для ФСБ, приговорен к 12 годам тюрьмы за государственную измену", - сказано в сообщении прокуратуры.

В июле 2014 года во время отдыха в аннексированном Крыму Кузнецов установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ РФ.

В течение 2014-2019 годов житель Кременчуга передавал ФСБ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, он сливал информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах.

По данным агентства «Украинские новости» , обвиняемый передал роSSийским спецслужбам информацию об украинском адвокате Игоре Кияшко, который затем был задержан и арестован в РоSSии.

Свою вину агент ФСБ признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса.

Напомним, в сентябре сообщалось, что жительница Хмельницкого, завербованная ФСБ РФ, сдалась украинским силовикам. Екатерина Болдырева была задержана боевиками ЛНР в январе этого года. Женщину доставили в здание "Министерства государственной безопасности" ЛНР в Луганске, где ее допросили сотрудники ФСБ РФ.

РоSSийские спецслужбы завербовали женщину для проведения подрывной деятельности против Украины.

Болдырева проигнорировала первое и второе задания от ФСБ РФ, и 7 мая обратилась в СБУ с заявлением о своей связи с иностранной разведкой.

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