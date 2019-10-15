Экс-мэр Варшавы вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины

Поляк Свенчицкий сменил литовца Шемету.

Экс-мэр Варшавы вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины
Фото: facebook.com/Marcin.Swiecicki

Экс-мэр Варшавы Марчин Свенчицский вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины.

Об этом говорится на сайте бизнес-омбудсмена.

Поляк сменил на этой должности Альгирдаса Шемету, который еще в феврале 2019 года сообщил о своем решении не продлевать контракт, но согласился остаться на должности до октября.

Свенчицкий - польский политик и экономист, бывший министр внешнеэкономических связей и заместитель министра экономики, а также бывший мэр Варшавы. Последние восемь лет был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя председателя украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН "Голубая лента" в Киеве в 2007-2011 годах.

"Мы видели Раду как эффективную организацию, которая помогает компаниям в Украине защищать свои законные права. Моя первоочередная задача - это, наконец, принятие Верховной Радой закона об Учреждении бизнес-омбудсмена. Когда будет действовать этот закон, Рада будет иметь больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживание эффективного диалога между бизнесом и государственными органами", - отметил Свенчицкий.

Напомним, Кабинет министров создал совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР. В конце того же года Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом по борьбе с коррупцией в Украине. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

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