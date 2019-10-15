КС отложил рассмотрение вопроса о восстановлении Шевчука в должности главы суда

Судьи пока не удовлетворили заявление своего бывшего председателя.

КС отложил рассмотрение вопроса о восстановлении Шевчука в должности главы суда
Фото: Конституційний Суд України

Конституционный Суд Украины отложил рассмотрение вопроса о восстановлении Станислава Шевчука в должности главы суда.

На сайте КСУ говорится, что утром 15 октября Шевчук подал заявление о восстановлении на должности судьи и главы суда, добавив заверенную копию решения Окружного админсуда Киева, на основании которого он хочет вернуться на работу.

Однако судьи пока что не удовлетворили это заявление.

"15 октября 2019 состоялось специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины, на котором был рассмотрен вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины. По результатам рассмотрения этого вопроса на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины объявлен перерыв", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 мая КС выразил недоверие своему председателю Шевчуку и уволил его с должности. 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности главы КС.

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