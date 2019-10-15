МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве, - Кулеба

У правительства есть несколько подходов к внедрению двойного гражданства.

МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве, - Кулеба
Фото: Lb.ua

Министерство иностранных дел сейчас работает над законопроектом о предоставлении двойного гражданства, в Кабмине есть несколько подходов к его введению. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина".

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

"Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой", - сказал дипломат.

Напомним, предыдущая власть также сообщала о работе над законопроектом по поводу двойного гражданства. Об этом говорил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в феврале этого года. Он подчеркивал, что легализация двойного гражданства позволит привлечь диаспору к работе в Украине.

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