По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий

Когда законопроект будет готов - пока неизвестно.

По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий
Фото: Макс Левин

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пока не знает, когда будет готов законопроект о медицинском страховании. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту LB.ua.

"Он готовится не в турборежиме. Это слишком фундаментальный законопроект, по которому Украина будет жить очень много лет", - сказал Радуцкий. Он также отметил, что вместе с комитетом над законопроектом работает Министерство здравоохранения, международные организации и юридические организации.

На вопрос об основных принципах, которые будут заложены в законопроект, Радуцкий ответил: "Хорошие принципы будут, очень хорошие", а на вопрос, каким будет страхование - "Хорошим. Обязательным государственным".

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил за два года внедрить в стране медицинское страхование. Это начинание вызвало много вопросов в первую очередь потому, что в Украине уже внедряется альтернативная реформа системы здравоохранения, и отменять её новое правительство не собирается. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью LB.ua сказала, что она пока не знает, как страховая медицина будет сочетаться с текущей реформой.

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