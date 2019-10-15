Кличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Начался демонтаж незаконной конструкции и поиск виновного.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку поспособствовать в совершении нормативной базы для эффективной борьбы с самовольным строительством. Причиной этому стало самовольное строительство на крыше дома на Майдане Независимости, на улице Софиевской, 1.
Об этом сообщает пресс-центр КГГА.
«Необходимым для предупреждения и своевременного реагирования на подобные ситуации является внесение изменений в порядок архитектурно-строительного контроля в части доступа инспекторов ГАСК на объект. А также - упрощение процедуры вручения ими предписаний и требований. Важно и усиление ответственности за самовольное строительство. Необходимо предоставить реальные, а не консультативные полномочия архитектурно-градостроительным советам хотя бы городов-миллионников в части согласования проектов. А также требуется определение на уровне постановления правительства порядка сноса объектов самовольного строительства за счет бюджетов местного самоуправления с последующей компенсацией за счет виновных лиц», - отметил Кличко.
Дом на ул. Софиевской, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО. Городские службы с 29 августа 2019 пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.
«До сих пор никакого содействия ГАСК по этому вопросу город не получил», - добавил мэр Киева.
Вместе с тем, коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» при поддержке полиции, начало демонтаж незаконно возведенных конструкций.
Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции Киева осуществляет проверки, чтобы выяснить виновного в этом инциденте и какой ущерб нанесен городу.
По результатам проверок и по выводам комиссии, соответствующий иск направят в суд.
Напомним, надстройку заметили 12 октября. На следующий день Киевская полиция возбудила уголовное производство по этому факту по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
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