Эксперт Совета Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского
Сокращение количества судей ВС вызывает ряд вопросов относительно стандартов Совета Европы.
Предложенное президентским законопроектом сокращение количества судей Верховного Суда будет означать перевод на другую должность без их согласия. Это противоречит рекомендациям Совета Европы.
Об этом говорится в оценке профессора, доктора Лорена Бахмайер-Винтера, сделанной на основе английского перевода законопроекта, предоставленного Совету Европы в рамках проекта «Поддержка внедрению судебной реформы в Украине». Она есть в распоряжении LB.ua.
После принятия количество судей Верховного Суда сократится с 200 до 100.
«Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется изменением роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен», - говорится в оценке.
Законопроект также вводит процедуру отбора судей, которые должны остаться на своих должностях в Верховном Суде. Для этого действующие судьи Верховного Суда должны проходить новый отборочный процесс уже в обновленной Высшей квалификационной комиссии судей.
«Это положение вызывает ряд вопросов относительно стандартов Совета Европы. Во-первых, сам процесс отбора, как таковой, не определен в законе. В заключительных положениях отмечается, что «порядок проведения отбора судей в кассационные суды в составе Верховного Суда утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины по согласованию с Высшим советом правосудия». Следствием этого может оказаться ситуация, которая противоречит основному принципу несменяемости судей. В рекомендации Комитета министров СЕ СМ/Rec (2010) 12 определено, что: «судья не может получить новое назначение или быть переведенным на другую судебную должность без его согласия» (п. 52 Рекомендации). Исключением для этого принципа является принятие дисциплинарных санкций или «реформирование в организации судебной системы», - говорится в оценке.
Иными словами, судьи, которые будут переведены в другой суд, низшего уровня, и которые не согласятся на этот шаг, фактически подлежат дисциплинарному взысканию без соответствующих процедур и гарантий, связанных с этим процессом. Это противоречит рекомендациям Совета Европы, говорится в оценке.
Беспокойство эксперта также вызывает процедура увольнения членов Высшего совета правосудия.
«Руководствуясь предложенной поправкой, намерение обеспечить более качественную работу члена ВСП может привести к неправомерной угрозы увольнения тех членов, которые выступают против существующего большинства. Кроме того, если такой член будет окончательно освобожден, процедуру назначения соответствующим органом следует начинать снова, и пока эта процедура будет продолжаться, состав ВСП не будет отвечать конституционным положениям».
Относительно функционирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, эксперт отмечает, что «в Украине не было заметно значительных сбоев в работе. Действительно, были рекомендации о том, чтобы в будущем эти два органа самоуправления могли быть объединены, но нынешний состав Комиссии и порядок формирования состава членов ВККС соответствуют стандартам Совета Европы».
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