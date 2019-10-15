Порошенко: впервые саммит НАТО может пройти без Украины

Украина должна продолжать реформы и получить План действий по членству в НАТО, но сейчас украинская власть не делает шагов вперед в этом направлении. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в интервью "Прямому каналу".

Политик рассказал о работе в рамках заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

«Я хочу поблагодарить всю украинскую делегацию, которая участвовала в Парламентской ассамблее НАТО. Впервые за всю историю существования ПА НАТО, вопрос выдвинутый одной из стран-членов, который предусматривал очень мягкое отношение к продлении санкций против РФ , усилиям всей нашей делегации был снят с рассмотрения», - рассказал он.

По его словам, вопрос, касающийся резолюции Украины, вопрос, касающийся проведения весной следующего года сессии ПА НАТО в Украине - это также требовало большой координации и крупных совместных решительных действий делегации.

«Но самое главное, чтобы Украина наконец пригласили к саммиту НАТО, который должен состояться в Лондоне», - отметил Петр Порошенко.

Он добавил: «Во время моего президентства не было ни одного случая, когда саммит НАТО проходил без Украины, без проведения комиссии Украина-НАТО. Потому что для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас это вопрос безопасности, это вопрос выживания и защиты национальных интересов».

«Мы должны высоко держать украинский вопрос в повестке дня НАТО», - подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, впервые есть риск, когда Лондонский саммит может пройти без Украины, без приглашения украинского президента.

«Конечно, мы на это должны решительно реагировать. Мною была предложена позиция, когда парламенты стран-членов обратятся к президентам, главам государств и правительствам с просьбой обязательно пригласить Украину. Обязательно предоставить нам План действий по членству в НАТО», - сообщил политик.

При этом он добавил: «Вот когда речь идет о разговорах - говорят все хорошо, когда речь идет о действиях, решительных действиях, обеспечивающих нам членство в НАТО, предоставлении нам ПДЧ - там почему-то власть делает шаг назад».

«Я, наша команда, «Европейская Солидарность» будем делать все возможное, чтобы не дать остановить ни европейскую, ни евроатлантическую интеграцию Украины», - подчеркнул он.

Петр Порошенко также напомнил, что членство в ЕС и НАТО является требованием украинской Конституции, а «законы и Конституцию надо выполнять», - добавил он.

«Это сегодня воля украинского народа, поскольку более 55% украинцев твердо настроены на то, чтобы Украина была членом НАТО», - сказал Петр Порошенко.

Он также рассказал, что в сегодняшних решениях ПА НАТО четко записано, и в выступлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было отдельно отмечено, что «двери НАТО открыты, решения Бухарестского саммита действительны».

«Украина должна делать свою часть работы, проводить реформы, не останавливаться на них. Он отдельно подчеркнул в своем выступлении те огромные достижения, которые были сделаны нашей командой за предыдущие пять лет. И призвал - продолжайте реформы, боритесь за членство в НАТО. Двери НАТО открыты для Украины», - рассказал Петр Порошенко о выступлении председателя Альянса.