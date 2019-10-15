Бывший нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко

Он будет заниматься вопросами предотвращения и выявления коррупции.

Бывший нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко
Игорь Луценко
Фото: Politeka

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Игорь Луценко стал советником мэра Киева Виталия Кличко.

Согласно распоряжению, которое Луценко выложил в фейсбуке, он будет заниматься вопросами предотвращения и выявления коррупции.

"В последнее время меня часто спрашивают - чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Я назначен советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве. Буду работать на общественных началах", - прокомментировал Луценко свое назначение.

Напомним, Игорь Луценко в 2014 году был избран в Верховную Раду, будучи третьим номером в списке "Батькивщины". В 2019 году он баллотировался в парламент по одному из округов в Ровенской области, но занял только трое место, а мандат получил представитель "Слуги народа".

Луценко - бывший экономический журналист. Он также известен как основатель и активист движения "Сохрани старый Киев".

Активно принимал участие в Революции достоинства, был заместителем коменданта протестного лагеря в Киеве. В январе 2014 года чуть не погиб, когда его вместе с Юрием Вербицким похитили из Октябрьской больницы Киева. Вербицкого позже нашли мертвым со следами пыток на теле, а Луценко сумел выбраться из леса, где его бросили похитители.

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