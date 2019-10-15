При Минветеранов создадут Совет семей погибших военнослужащих

Президент встретился с семьями погибшиих на Донбассе бойцов.

При Минветеранов создадут Совет семей погибших военнослужащих
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил, что законопроект о добровольцах (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1) должен быть рассмотрен в Верховной Раде на следующей пленарной неделе, а изменения в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" - подготовлены до 15 ноября.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

"На встрече обсудили ряд вопросов, которые сейчас стоят перед участниками боевых действий, их родными и близкими, семьями погибших украинских героев. Так,стороны обменялись мнениями относительно изменений в закон о статусе ветеранов и их социальных гарантий. Родственники военных обратились к президентус просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством, родными погибших воинов, общественными организациями и активистами. Среди инициатив, которые озвучили присутствующие, в частности, четкая формулировка понятия «члены семей погибших в АТО/ООС» и социальные гарантии для них. Также обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами и т. д", - отмечается в сообщении.

"Вы – первый президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим вас за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, которого мы заслуживаем", – обратилась к Зеленскому супруга погибшего Героя Украины Ирина Михнюк.

Участники встречи также высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Также собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания, реализации различных проектов патриотического направления, создания фильмов о героях Украины. Президент отметил, что готов поддержать эти инициативы.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог оперативно его рассмотреть и принять", - заверил президент.

Также Зеленский и Коляда поддержали предложение создать при Министерстве ветеранов Совет семей погибших военнослужащих.

Напомним, ранее Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в СирииВ Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинамиЗеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами
Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в КиевеЗеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Советника Кличко Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информацииСоветника Кличко Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информации
Эксперт Совета Европы раскритиковал судебную реформу ЗеленскогоЭксперт Совета Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского
Бывший нардеп Игорь Луценко стал советником КличкоБывший нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко
Сын Байдена выйдет из совета директоров китайской компании после критики со стороны ТрампаСын Байдена выйдет из совета директоров китайской компании после критики со стороны Трампа
У Скалецкой в Минздраве появились новые советникиУ Скалецкой в Минздраве появились новые советники
Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко вошел в набсовет "Укроборонпрома"Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко вошел в набсовет "Укроборонпрома"
В Ровно в дом депутата горсовета бросили гранатуВ Ровно в дом депутата горсовета бросили гранату
НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР МоргунаНАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна
Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования "роли Украины" в крушении MH17Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования "роли Украины" в крушении MH17
Спецсоветник Юнкера назвал возврат границы решающим пунктом Минских соглашенийСпецсоветник Юнкера назвал возврат границы решающим пунктом Минских соглашений
Последние новости
Подгружаем последние новости